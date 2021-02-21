 

Невзоров рассказал о всероссийской акции с надписями на рублевых купюрах: X, Y и “йло”

21.02.2021, 20:16, Новости дня
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Российский публицист Александр Невзоров рассказал 17 февраля в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, что несколько раз видел российские рубли с необычными надписями.

“Я не понимаю, что это значит, но в третьем магазине мне уже дали денежку, мне уже дали сдачу, на которой какие-то загадочные письмена. И я не в курсе того, что за всероссийская акция проходит. На 1000 рублей написана самая известная в России фамилия, а потом – Х, Y и “йло”. Вот я не понимаю, что имеется в виду”, – сказал публицист.

Невзоров отметил, что “почему-то таким образом теперь маркируются все купюры”.

Слово “х…йло” в отношении президента РФ Владимира Путина впервые использовали в центре Харькова футбольные фанаты. Это произошло весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс. Украинские болельщики продолжают использовать речевку со словами “Путин – х…йло”.

В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ. 

Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня “Путин – х…йло” прозвучала в эфире российского федерального канала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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