 

В России запретят играть за Вермахт в World of Tanks

21.02.2021, 19:51, Разное
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С 23 февраля вступает в силу закон, в котором запрещается играть в World of Tanks на технике Вермахта, напомнил в своём телеграм-канале Роскомнадзор. Причиной тому послужили неоднократные жалобы с просьбами убрать из игры немецкие танки или прийти к более радикальным мерам и вовсе запретить игру на территории РФ.

В ведомстве пояснили, что играть на немецких танках времён Великой Отечественной войны является неуважением к ветеранам и предупредили уголовным наказанием.

Мера пресечения будет зависеть от уровня танка. К примеру, за использование легкого танка PzKpfw игрок может отделаться штрафом в размере 50 тысяч рублей, за самоходную артиллерию StuG IV условным сроком до трёх лет (в зависимости от количества сыгранных боёв), больше всего не повезет владельцам тяжелого танка Panzerkampfwagen VI Ausf. E, «Тигр», за который грозит срок до 5 лет с конфискацией имущества.

После вступления закона в силу, в течение недели игроки обязаны отправить в Роскомнадзор скриншоты из ангара, чтобы доказать отсутствие вражеской техники, иначе аккаунт будет заблокирован, а игрок вызван на допрос для проверки на экстремизм.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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