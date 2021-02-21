Мнение: Письмо: “Его загадочное очарование”

21.02.2021, 19:48, Разное

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Поздравляю первый поток с окончанием тестирования.

И всем предлагаю разобрать вот это письмо.

Презентация-запрос-проблема. Прежняя схема для самостоятельного разбора.

Здесь проблему легко видеть из противоречия между запросом и презентацией.

И в большинстве рапаньих писем так. У рапанов очень плохая рефлексия.

А рефлексия – это и есть любовь к себе, понимание себя, чувство себя.

Получается, что рапаны носят корону, влюблены в свой воображаемый образ и считают “себя” грандиозными, но при этом презирают себя реальных и совсем себя не любят. Вот в чем их беда. Вот почему они несчастны.

senisatan

Здравствуйте, Эволюция! Надеюсь попасть к вам на разбор.

Исполнилось 22 года, учусь в магистратуре хорошего ВУЗа, работаю парт тайм в маркетинговом агенстве. Переехала в большой город для учёбы. Сменились круги общения. ОЗ немного подросла.

С Н. познакомились ещё на первом курсе. Он был лучшим другом моего тогда парня. После расставания с парнем реже стали пересекаться с Н. в общих компаниях. После общения с Н. создавалось впечатление, что у нас много общих тем, его фигура всегда была очень красивой в памяти.

Студенческую жизнь заменила работой, его начали атаковать армии девушек, мне было интересно за ним наблюдать, иногда попадала в бар в компании девушек, которые были от него без ума. Они постоянно говорили о нем. Было очень занятно, как он может доводить до белого колена таких красивых и талантливых девушек. Зацепило такое его загадочное очарование.

Я смотрела на этих девушек и думала, что классно бы тоже ближе пообщаться с таким Н.

Прошло время, он разобрался со своей армией, как потом он позже рассказывал. Меня закрутил диплом, работа, учеба, карантин, семья. В какой-то период времени начало многое получаться, почувствовала себя на волне и добавила его в Инстаграм (после расставания с парнем отписывались друг от друга).

Не помню ход действий досконально. Просто иногда начала отвечать на его истории по его опросам: что посмотреть? какими брендами пользуетесь и почему? и так далее.

Начала задавать ему вопросы в директ по его интересам (мужской моде). Это было мое маркетинговое исследование, которым я воспользовалась с целью напомнить о себе.

Он начал отвечать на мои истории, выражать своё мнение. Получались интересные дискуссии, похожие на те, что были в начале знакомства.

Потом мы увиделись. Так старалась произвести хорошее впечатление, что чувствовала себя слоном в посудной лавке. После он написал что-то вежливое в унисон «хорошо посидели», конечно, согласилась и скрыла беседу с глаз долой.

Занялась имиджем, восстановила режим дня, привела дела в порядок, появилось больше энергии и сил. К НГ выставила фото в стиле «вот в какой я хорошей форме». Н. написал.

Возобновили переписку, общались на разные темы. Получала удовольствие от общения. Было очень приятно вести беседы. Он говорил про себя, свои травмы из детства, взгляды на жизнь. Мы шутили и много смеялись.

Он приехал в мой город по делам, мы встретились в баре и говорили уже с глазу на глаз. После этого радость от общения для меня пошла на нет. Чувствую, что он хочет общаться, но начал обижаться и говорить, что я мало пишу. Перестал понимать мои шутки, сам стал странно шутить. Ушла легкость.

Не могу не замечать его давления, эмоционально отталкивает его недовольный тон. Все чаще начинаю сдвигать фокус на баги, которые проявляются в его общении. Не могу сгладить это. Хочется вернуть все в прежнее состояние легко взаимного интереса, сложно даже просто ответить и поддержать беседу. Хочется не общаться или формально отписываться.

Обеспокоена этим, потому что такая ситуация — повторяющиеся явление. Не могу сближаться дальше при таком раскладе. Получается, что отталкиваю действительно хорошего красивого, умного парня, о котором так грезила. И не допускать такой ситуации тоже не могу.

Не понимаю свою проблему, на правильном ли месте настройки, не знаю, как поступать дальше, почему постоянно не получается перейти этот «рубикон». Возможно ли удерживать в себе влюблённость и что нужно менять в себе, чтобы развить по-настоящему близкие и глубокие отношения?

Большое спасибо, что прочитали письмо!