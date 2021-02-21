Пенс отказался участвовать в мероприятии с Трампом

21.02.2021, 19:40, Новости дня

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Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление 45-го американского президента Дональда Трампа после истечения его срока, сообщил телеканала Fox News со ссылкой на источники.

Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) предложили ему выступить с речью, однако Пенс отказался и отклонил приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что в конце февраля экс-президент США Дональд Трамп выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо.

Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит сообщила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.