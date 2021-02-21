Что “столкновение” произошедшее 33 года назад в Черном море говорит о будущем противостоянии ВМС США с флотами России и Китая

21.02.2021, 19:36, Разное

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Christopher Woody Feb 16, 2021

Советский фрегат СКР-6 выполняет “навал” на USS Caron в Черном море, 12 февраля 1988 года. ВМС США

12 февраля 1988 года два советских фрегата “столкнулись” с двумя военными кораблями США в Черном море.

Инцидент стал результатом того, что США бросили вызов тому, что они считали чрезмерными притязаниями Советского Союза на море.

США сейчас сталкиваются с аналогичной напряженностью в отношениях с Россией и Китаем, и риск “столкновения” или чего-то еще более худшего растет.

Жесткое “столкновение” американских и советских военных кораблей в Черном море более 30 лет назад приобрело новую актуальность на фоне растущей напряженности между США, Россией и Китаем, которые выводят в море всё более крупные и более боеспособные военно-морские силы .

Инцидент 12 февраля 1988 года начался с того что крейсер USS Yorktown и эсминец USS Caron, совершили то, что США назвали мирным проходом – то есть проходом военных кораблей через территориальные воды государства без проведения военных операций – у побережья Крыма.

Американские корабли «вошли в 12-мильную зону, заявленную Советским Союзом в рамках военно-морской политики США, которые время от времени заявляли о своем праве прохода в водах, за пределами 3-мильной зоны территориальных вод, признаваемой Соединенными Штатами», – сообщила New York Times в то время .

В середине утра, корабли вошли в советские территориальные воды около Севастополя – USS Caron примерно в 7 милях от побережья и USS Yorktown примерно в 10 милях – и направились на восток.

В считанные минуты советский фрегат Беззаветный перехватил USS Yorktown, а советский фрегат СКР-6 перехватил USS Caron. Оба корабля, меньшие по размеру, чем их американские коллеги, приказали американцам покинуть советские воды, иначе они «нанесут по ним удар».

Советский фрегат Беззаветный выполняет “навал” на USS Yorktown в Черном море, 12 февраля 1988 года. ВМС США

Около 10 часов утра СКР-6 «навалился» на USS Caron, поцарапав краску на корпусе американского корабля. Через несколько минут Беззаветный сделал то же самое с USS Yorktown, причинив незначительные повреждения его корпусу и двум пусковым установкам для ракет «Гарпун», в то время как правый якорь советского корабля был оторван.

[После этого] Военные корабли США, в сопровождении советских, продолжили свой проход, покинув советские воды около полудня без дальнейших столкновений.

Проходы через районы, контролируемые или заявленные соперниками США, являются давней миссией американских ВМС – USS Yorktown и USS Caron провели аналогичную операцию в Черном море в 1986 году, – и Советы обычно реагировали слежкой за американскими судами, а после этого заявляли протест.

Но столкновение 1988 года “было в некотором роде знаковым событием”, – сказал в прошлом году Джеймс Фогго, до выхода в отставку в звании адмирала в 2020 году, командовавший военно-морскими силами США в Европе.

Хотя это не было беспрецедентным явлением, слухи об этом действительно распространились по флоту, сказал Insider в этом месяце Джерри Хендрикс, капитан ВМФ в отставке.

По словам Хендрикса, несмотря на опасность, присущую физическому контакту между кораблями, был продемонстрирован высокий профессионализм.

Мирный проход требует, чтобы проходящий корабль, в данном случае корабли США, сохранял курс и скорость, в то время как Советы должны были «установить контакт с американцами самым безопасным способом, а затем попытаться, используя массу своих кораблей, и мощность двигателей убрать американца с дороги, – сказал Хендрикс.

«Мы смогли сохранить … наш курс, несмотря на то, что Советы пытались выдавить нас» из своих вод, – сказал Хендрикс.

‘Они делают домашнюю работу’

Советский фрегат СКР-6 уходит от USS Caron после столкновения с американским кораблем, 12 февраля 1988 года. ВМС США

Инцидент 1988 года побудил США и Советский Союз заключить несколько соглашений относительно потенциально опасных столкновений на море. (В 1972 году они договорились ограничить маневр, известный как “навал”, в результате использования которого произошли многочисленные столкновения.)

По словам Хендрикса, в 1990-х и 2000-х годах, из-за размеров самого флота США и его кораблей, а также из-за перехода других флотов на корабли небольших размеров, военно-морской флот “практически не беспокоился” о таких столкновениях .

Однако в последние годы, когда военно-морские силы РФ и Китая выросли и напряженность в отношениях с этими странами усилилась, риск повторения возрос.

«Напряженность в Черном море сегодня на самом деле снова очень высока», – сказал в этом месяце “Инсайдеру” Лайл Гольдштейн, профессор-исследователь и эксперт по военно-морской войне из Военно-морского колледжа США.

Захват Россией Крыма в 2014 году добавил к этой напряженности еще одно морское измерение .

«Если у украинцев, очевидно, есть претензии на Крым, и мы оспариваем претензии РФ на Крым, то вопрос считаем ли мы, что воды у Крыма это территориальные воды России… становится довольно сложной юридической коллизией», – сказал Гольдштейн.

Российский истребитель Су-24 совершает облет на малой высоте эсминца ВМС США Donald Cook в Черном море, 29 января 2021 года. ВМС США

В прошлом году Фогго заявил, что американские и российские корабли близко сталкивались в других местах, но действия РФ в Черном море напоминают инцидент 1988 года.

Русские “действительно не изменились. Они не приняли международные организации, институты, стандарты и нормы”, – сказал Фогго.

В Южно-Китайском море Китай выдвигает претензии, которые многие страны и международный суд отвергают. США часто проводят операции по обеспечению свободы судоходства, чтобы оспорить эти утверждения.

Во время одной из таких операций эсминца ВМС USS Decatur в 2018 году китайский военный корабль оказался в 45 ярдах от носовой части Decatur. На кадрах ВМС видно, как китайские моряки готовятся к столкновению.

По словам Хендрикса, повторение инцидента 1988 года “в ближайшие годы весьма вероятно”, он указал на инвестиции Китая в ракетный эсминец типа 055 , который длиннее и его водоизмещение (10000 тонн) больше, чем у большинства кораблей ВМС США. Haixun, патрульный корабль береговой охраны имеет аналогичные размеры.

Береговая охрана Китая, одна из его передовых сил в спорных водах, преследует американские корабли и коммерческие суда. Дизайн Haixun предполагает, что в будущем таких инцидентов будет еще больше. «Нет никаких причин иметь катер такого размера для береговой охраны, кроме как для этого», – сказал Хендрикс.

Противостояние между американским военным кораблем USS Decatur (слева), китайским военным кораблем в Южно-Китайском море, 30 сентября 2018 г. Фото ВМС США

“Столкновение” кораблей США и СССР в 1988 г. также повлияла на стратегическое мышление Китая.

Как и все военные, китайские специалисты по планированию «пытаются создать мысленные карты основных сценариев операций на исторических примерах», – сказал Гольдштейн. «Очень интересно, как китайцы изучали примеры советского-американского военно-морского взаимодействия. Они делают свою домашнюю работу».

Китайский анализ 2015 года описал инцидент 1988 года как «отнюдь не негативное событие для обеих сторон» и, возможно, даже как «полезное для обеих сторон», поскольку оно привело к соглашениям о взаимодействии на море, писал Гольдштейн в 2017 году .

Отсутствие «столкновений» с тех пор может быть положительным знаком в свете прошлых смертельных столкновений между американскими и китайскими военными, сказал Гольдштейн Insider.

«Во-первых, они, возможно, тщательно обсуждали это в Китае, а потом посчитали это слишком рискованным», – сказал Гольдштейн. «Во-вторых, я полагаю, что военно-морские лидеры США и Китая говорят себе: «Неужели мы действительно хотим дойти такого уровня риска?»»

Растущее напряжение, растущее разочарование

Военный корабль США “Джон С. Маккейн” после столкновения в море. 21 августа 2017 года. Thomson Reuters

«Непреднамеренная эскалация» после инцидентов на море – «огромная опасность», сказал Гольдштейн, и такие инциденты создают серьезные проблемы для ВМФ.

Эти встречи станут проверкой морского мастерства экипажей ВМС. Отсутствие опыта было названо одним из факторов смертельных столкновений с участием эсминцев ВМС США «Фитцджеральд» и «Джон С. Маккейн» в западной части Тихого океана в 2017 году.

«Сегодня мы не тренируемся так много, как раньше, в плане учебных часов, чтобы обучать наших морских офицеров управлению кораблями», – сказал Хендрикс.

Экипажи кораблей «не имеют такого большого опыта, и, честно говоря, по прошествии 20 лет сами их командиры, самые опытные судовые операторы на корабле … [не] имеют столько времени для его получения, сколько [их] коллеги. с 1988 по 1989. Даже и близко [не имеют]», – добавил Хендрикс, автор книги To Provide and Maintain a Navy («Обеспечение и поддержка флота»).

Гольдштейн сказал, что его студенты, в том числе офицеры ВМС с опытом работы в Тихом океане, говорят, что «в целом китайцы« очень профессиональные моряки ».

Но Хендрикс, указывая на случаи «довольно рискованного маневрирования кораблей» в последние годы, выразил озабоченность «уровнем профессионального опыта китайских военно-морских офицеров».

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald после столкновения с коммерческим судном в июне 2017 года. Kyodo / через REUTERS

Военно-морской флот также обеспокоен отсутствием ремонтных мощностей, что создает проблемы для нормальной работы, которые могут усугубиться, если после инцидента с “навалом” или столкновения потребуется неожиданный ремонт.

Когда McCain и Fitzgerald вернулись в США после столкновений в 2017 году, «на их ремонт, на самом деле, ушло больше времени, чем на их первоначальное строительство и ввод в эксплуатацию», – сказал Хендрикс.

Более долгосрочный риск для США может заключаться в том, что РФ и Китай будут выполнять такие маневры “ближе к [американскому] дому”.

«Российские и китайские корабли начнут оборачивать это против нас, то есть они будут очень последовательно патрулировать наши территориальные воды», – сказал Гольдштейн. «Если мы продолжим идти по этой траектории … мы, возможно, выстрелим себе в ногу, потому что в конце концов обнаружим, что Китай и РФ занимают очень агрессивную позицию».

Российские военные корабли, плавающие у берегов США, уже привлекают пристальное внимание . Китайские военные корабли не посещали регион, хотя корабль-госпиталь совершил поход по Южной Америке в 2018 году, но официальные лица США опасаются, что Пекин готовит почву для такого присутствия .

Крейсер USS Chancellorsville (справа) маневрирует, избегая столкновения с приближающимся российским эсминцем Admiral Vinogradov в Филиппинском море, 7 июня 2019 года. ВМС США

В статьях в китайских государственных медиа, отмечая важность стабильности, говорится, что Атлантический океан «имеет большое значение для будущего морской стратегии Китая», и содержится призыв к стратегии «прорыва американской морской блокады и развития внешней морской линии Китая». ‘”

«Они говорят:« Американцы оказывают давление на нас у нас на заднем дворе, поэтому мы должны оказывать давление на них у них на заднем дворе », – сказал Гольдштейн об этих статьях.

«Хотя я действительно считаю, что мы должны поддерживать нашу программу [свободы навигации] … ее следует поддерживать на умеренном уровне», – добавил Гольдштейн.

Инциденты, подобные столкновению 1988 года, «произошли во время холодной войны из-за напряженности в отношении конкурирующих интересов, существовавшей между Соединенными Штатами и Советским Союзом», – сказал Хендрикс.

Напряженность «сегодня также растет, и с этой растущей напряженностью приходит раздражение, – добавил Хендрикс, – особенно на фоне претензий Китая … их раздражение тем, что Соединенные Штаты не отступают, и, по сути, тем что мы продолжаем нормально оперировать в Южно-Китайском море».