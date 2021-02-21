Мнение: Подробнее про Техас, Билл Гейтс о вакцинах и преступность в Миннеаполисе

21.02.2021, 19:34, Разное

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1. Немного деталей вымерзания Техаса. К сожалению, это было не мелкое временное неудобство, как пытаются сейчас представить в блогах: от морозов и отключений электричества погибло не менее 58 человек. Ещё около 300 получили отравление угарным газом, когда пытались использовать для отопления свои автомобили и генераторы. Также от мороза полопались трубы, снабжавшие водой 12 миллионов человек. Восстановление инфраструктуры влетит в копеечку:

https://lenta.ru/news/2021/02/20/nepogoda/

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Texas_power_crisis

Сторонники и противники зелёной энергетики сейчас ищут виноватых. По одной версии, дефицит электричества возник оттого, что замёрзли ветрогенераторы и линии электропередач. По другой версии – полопались газопроводы. По третьей – произошёл идеальный шторм, в ходе которого все негативные факторы сложились единовременно.

Президент Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. При этом десятки и сотни тысяч случаев отключения электричества наблюдались не только в Техасе, но ещё в 7 штатах США:

https://cms.zerohedge.com/s3/files/inline-images/poweroutage_4.png?itok=a-nES-vv

Для жителей цивилизованной страны, такой как Россия, столь плачевное состояние инфраструктуры выглядит странно… но в Германии и Великобритании ситуация немногим лучше – похоже, энергетический голод становится новой нормой для зеленеющего Запада.

Кстати, странно, что в США пока что никто не догадался обвинить в произошедшем Россию — например, русских хакеров.

2. Билл Гейтс продолжает упрямо отрицать, что его вакцины как-то связаны со зловещими планами по чипированию человечества. Также Билл Гейтс утверждает, что не собирается осваивать космос по примеру Джеффа Безоса и Илона Маска, так как у него ещё есть какие-то дела на Земле:



https://www.gazeta.ru/tech/2021/02/18/13483418/gates_rockets.shtml



Миллиардер говорит: «Я не буду выкладывать на это много денег, потому что мой фонд лучше купит вакцину от кори и спасет жизни всего за тысячу долларов. Всегда, когда я планирую что-то купить, я думаю о том, что могу потратить эту тысячу на вакцину от кори».



Какое лукавство! Не мистер ли Гейтс в своё время всячески намекал на труды Томаса Мальтуса, согласно которым нет никакого смысла кормить и лечить бедные страны, покуда они не способны эффективно ограничивать рост населения?

3. В прошлом году полиция Миннеаполиса, по вине которой погиб Джорж Флойд (грабитель и наркоман, ставший символом протестного движения), была лишена значительной части финансирования. Казалось бы, свобода победила, полицейский расизм посрамлён. Но что-то пошло не так:

https://a-nikolov.livejournal.com/514469.html

Внезапно выяснилось, что отсутствие на улицах мерзких белых расистов и убийц, одетых в полицейскую форму, почему-то не привело к установлению там мира и покоя. И даже, увы, наоборот: преступники, вне зависимости от цвета кожи, испытали облегчение в связи с улучшившимися условиями работы.

В результате чего за первые три недели 2021 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года в славном городе Миннеаполисе выросли следующие статистические показатели: количество изнасилований — на 22%; количество вооруженных ограблений — на 59%; количество огнестрельных ранений — на 250%.

И тут случилось странное. Вместо того, чтобы обрадоваться своей новой свободной жизни, жители славного города Миннеаполиса почему-то начали громко кричать городским властям всякие неполиткорректные слова.

После чего городской муниципалитет… ой, сейчас вы будете смеяться… единогласно проголосовал за то, чтобы выделить полиции дополнительно 6,4 миллиона долларов.

Вот тут можно посмотреть.

https://www.rt.com/usa/515571-minneapolis-police-extra-funding/