Ученые разгадали секрет появления тяжелых осложнений у здоровой молодежи при COVID-19

21.02.2021, 19:28, Разное

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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы проникновения коронавирусной инфекции в организм молодых людей, не входящих в “группу риска”. В результате исследователи выяснили причины появления тяжелых осложнений при COVID-19 у данной категории населения.

В процессе исследования ученые, представляющие Институт Рослина (Эдинбург, Великобритания), тщательно проанализировали данные 2244 пациентов, инфицированных коронавирусом, найдя у последних пять ключевых генов, напрямую влияющих на появление тяжелых осложнений, в том числе – летальных исходов. Медики установили, что из двух десятков тысяч генов пять имеют свойство обладать серьезными отличиями. И именно эти гены коррелируют с иммунным ответом человеческого организма на SARS-CoV-2. Таким образом, причиной возникновения тяжелых осложнений у людей молодого возраста исследователи считают генетическую предрасположенность.

“Гены несут в себе инструкции для каждого биологического процесса в нашем организме, включая то, как создавать клетки иммунной системы для борьбы с вирусом”, – резюмировали ученые. Они в очередной раз призвали всех жителей планеты соблюдать меры предосторожности, обеспечивающие максимальную защиту от коронавируса.

Источник: riafan.ru