 

Ученые разгадали секрет появления тяжелых осложнений у здоровой молодежи при COVID-19

21.02.2021, 19:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы проникновения коронавирусной инфекции в организм молодых людей, не входящих в “группу риска”. В результате исследователи выяснили причины появления тяжелых осложнений при COVID-19 у данной категории населения.
В процессе исследования ученые, представляющие Институт Рослина (Эдинбург, Великобритания), тщательно проанализировали данные 2244 пациентов, инфицированных коронавирусом, найдя у последних пять ключевых генов, напрямую влияющих на появление тяжелых осложнений, в том числе – летальных исходов. Медики установили, что из двух десятков тысяч генов пять имеют свойство обладать серьезными отличиями. И именно эти гены коррелируют с иммунным ответом человеческого организма на SARS-CoV-2. Таким образом, причиной возникновения тяжелых осложнений у людей молодого возраста исследователи считают генетическую предрасположенность.

“Гены несут в себе инструкции для каждого биологического процесса в нашем организме, включая то, как создавать клетки иммунной системы для борьбы с вирусом”, – резюмировали ученые. Они в очередной раз призвали всех жителей планеты соблюдать меры предосторожности, обеспечивающие максимальную защиту от коронавируса.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / В Кремле высказались о тормозящих рост пенсий факторах: Это очевидно

24.08 / Как молодой режиссер осмысливает трагические события «Норд-Оста»

08.02 / В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок

05.12 / Эксперт: В январе Кремль принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей

22.10 / Московский суд обязал Google восстановить доступ к фильму “Беслан”

13.11 / Тутта Ларсен причиной потери первого ребенка назвала измены бывшего мужа

04.11 / 6 великих тайн, которые до сих пор будоражат умы учёных

09.02 / В Афганистане расстреляли машину с чиновниками

17.09 / Мнение: О том, как легко запудрить мозги Путину

28.01 / В Белоруссии запретили слово «Навальный»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска