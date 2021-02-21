Софико Шеварднадзе ждет ребенка

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21.02.2021, 19:28, Разное
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Софико Шеварднадзе сделала неожиданное признание во время беседы с Яном Яновским. Ведущая рассказала, что ждет ребенка, но об отце первенца промолчала.
Софико Шеварднадзе ведет весьма скрытную жизнь. Журналистка редко делится с поклонниками личными историями, а в социальных сетях публикует только общую информацию. Ранее ведущая популярной программы встречалась с Алексеем Чадовым, а также грузинским режиссёром, от которого сбежала непосредственно перед венчанием. Однако прессе ничего неизвестно о новом возлюбленном Софико Шеварднадзе, поэтому точно сказать, от кого она ждет ребенка, попросту невозможно.

Стоит отметить, что неожиданное признание журналиста сделала во время разговора в Clubhouse-комнате Яна Яновского «Хорошая ли я мать». В то же время в своем аккаунте Instagram знаменитость никак не комментирует данную ситуацию, поэтому поклонникам приходится лишь ждать, когда ведущая поделится с ними новыми подробностями своей личной жизни.



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