Софико Шеварднадзе ждет ребенка

21.02.2021, 19:28, Разное

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Софико Шеварднадзе сделала неожиданное признание во время беседы с Яном Яновским. Ведущая рассказала, что ждет ребенка, но об отце первенца промолчала.

Софико Шеварднадзе ведет весьма скрытную жизнь. Журналистка редко делится с поклонниками личными историями, а в социальных сетях публикует только общую информацию. Ранее ведущая популярной программы встречалась с Алексеем Чадовым, а также грузинским режиссёром, от которого сбежала непосредственно перед венчанием. Однако прессе ничего неизвестно о новом возлюбленном Софико Шеварднадзе, поэтому точно сказать, от кого она ждет ребенка, попросту невозможно.

Стоит отметить, что неожиданное признание журналиста сделала во время разговора в Clubhouse-комнате Яна Яновского «Хорошая ли я мать». В то же время в своем аккаунте Instagram знаменитость никак не комментирует данную ситуацию, поэтому поклонникам приходится лишь ждать, когда ведущая поделится с ними новыми подробностями своей личной жизни.