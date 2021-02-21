Константин Богомолов о Ксении Собчак: «Глаза лучшего журналиста в моей жизни»

21.02.2021, 19:28, Разное

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В своем микроблоге Instagram Константин Богомолов пояснил о том, что в течение недели он дал десяток интервью. Однако никто из журналистов не смог его так впечатлить, как его супруга Ксения Собчак.

Повышенный интерес СМИ к 45-летнему режиссеру объясняется выходом манифеста «Похищение Европы 2.0». Во время разговора с представителями прессы Константин Богомолов думал только жене и ее «сине-зеленых, самых строгих и умных глазах». Он постоянно сравнивал взгляды журналистов и Ксении Собчак, и видел, как первые смотрели на него «недоверчиво, пристально и вопрошающе». По словам режиссера, только глаза супруги могут задавать ему «самые сложные и важные вопросы в жизни». Ксения Собчак сверлит мужа насквозь, а он – «тонет в ее взгляде». При этом журналистка ответила на трогательное признание возлюбленного в ироничной для нее манере. Она уточнила, супруг «имеет в виду Тину Канделаки».

Ранее Ксения Собчак была замужем за Максимом Виторганом, приняв предложение руки и сердца после четырех месяцев отношений. Спустя три года супружеской жизни у пары на свет появился сын Платон. В 2019 году знаменитости объявили о том, что расстаются, а вскоре журналистка стала супругой Константина Богомолова. Режиссер также ранее был женат, а в союзе родилась дочь Анна. Его избранницей была актриса Дарья Мороз, которая благодарна нынешней супруге экс-мужа за хорошее отношение к их совместной дочери.