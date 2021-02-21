Ученые рассказали о «поведении» черной дыры в центре Млечного Пути

21.02.2021, 19:26, Новости дня

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По словам астрономов, сейчас в телескопы можно наблюдать активацию в районе черной дыры, которая расположена в центре нашей галактики Млечный Путь. Правда, ученые напоминают, что события, которые сейчас стали видимыми, происходили в глубокой древности.

Дело в том, что эта черная дыра расположена в 26 тысячах световых годах от Земли. Именно столько времени понадобилось, чтобы свет долетел из данного района и создал изображение в телескопах.

Иначе говоря, события, которые мы фиксируем, происходили тогда, когда представители ранней цивилизации Homo sapiens перенимали навыки у денисовцев. Что происходит сейчас в центре галактики, можно только предполагать. Однако ученые уверены, что черная дыра поглощает окружающую материю с большей скоростью, чем когда-либо.