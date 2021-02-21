В NASA изучают крупнейший лунный кратер

21.02.2021, 19:26, Новости дня

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Глубина самого крупного на Луне Кратера составляет 8 километров, а в диаметре он достигает 2400 км. Сотрудники NASA напомнили, что это один из самых крупных кратеров, известных астрономам и расположенных на небесных телах Солнечной системы. Поэтому его изучение поможет установить, как формировался не только спутник Земли, но и другие планеты.

Ученых интересуют образцы породы, выброшенной на поверхность в момент образования кратера. Так как на Луне нет атмосферы, то нет и эрозии поверхности. То есть, можно точнее узнать о составе недр нашего спутника.

Кроме того, исследования на Луне проводить легче, чем на Марсе или Венере из-за относительно небольшого расстояния. Изучаемый кратер образовался примерно 4,5 млрд лет назад.