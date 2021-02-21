Мнение: Пирамида потребностей Резуна

21.02.2021, 19:24, Разное

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О пирамиде потребностей предателя Резуна.

Если верить сайту «Обозреватель», то в 2011 году Резун-Суворов, конкурент Мюнхгаузена по вопросам правдивости, в своём интервью журналистке Наталье Лебедь, закопал неких абстрактных теоретиков коммунизма курганом вопросов, благо, что задавать вопросы может любой, а отвечать на них – только мудрец, да и то, после длительных исследований:

«Пытался ли кто-нибудь из идеологов коммунизма – вопрошает Резун, – определить, хотя бы теоретически, материальные потребности хотя бы одной нашей женщины. [Общность женщин, интересная тема – В.П.]. Возьмем для примера мою ненаглядную Татьяночку [Жену Резуна – В.П.]

Способен ли кто вычислить ее материальные потребности? Считал ли кто, сколько до полного счастья ей не хватает пар туфлей, сколько шуб, плащей, платьев и шляпок, сколько пар перчаток, сумок и шарфиков, сколько, бриллиантов, опалов, изумрудов, рубинов и сапфиров? Считал ли кто, сколько потребуется колец, браслетов, перстней, брошек, цепочек, часов, чтобы удовлетворить ее желания?

Представил ли кто, сколько нужно автомашин, яхт, дворцов, чтобы удовлетворить ее материальные потребности? Сообразил ли кто, в каких бы самолетах она летала, в каких отелях останавливалась, в каких лимузинах носилась бы по дорогам, если бы все ограничивалось не нашими с ней скромными возможностями, а ее широкой материальной потребностью? Так вот: прожив уже сорок лет с одно женщиной, красавицей и умницей, разорившись к рубиновой свадьбе на скромный перстенек с соответствующим камушком, взвесив и оценив вместе пройденное и пережитое, торжественно провозглашаю: коммунизм невозможен. В принципе».

Как видите, в списке потребностей жены не значатся даже одного томики Резуна, поэтому желания жены он намерен удовлетворить с помощью цепочки.

Если, все эти потребности отнести к какому-либо классу, то, по признаку полной их бесполезности на необитаемом острове, как и в деле развития личности, все эти «потребности» придётся отнести к классу бесполезных. Очевидно, Резун сам не видит разницы между потребностью и ГЛУПОСТЬЮ и не понимает, что такое СЧАСТЬЕ и в комплекте с какой сумочкой оно покупается.

Его не волнует, что в рыночной экономике миллионы людей имеют странную «потребность»: жить в картонной таре. Нужно быть большим мерзавцем, чтобы думать, что именно такова потребность обитателя коробки, а не целенаправленная политика хозяев Резуна, ради поддержания высокой интенсивности труда временно работающих.

Конечно, резуноподобные могут сказать, что на самом деле, живущий в картонной таре, мечтает об алмазных подвесках, сумочках и лексусах. И это было бы так, если бы большинство людей были привержены предательству, как Резун. Но поскольку подавляющее большинство людей к предателям относится с брезгливостью, постольку можно утверждать, что и потребности брезгливых людей не так глупы, как у Резуна. Да и среди сотрудников КГБ числятся герои, не польстившиеся на туфельки, сумочки, цепочки, даже во время пыток.

Кот Леопольд призывал всех жить дружно. Резун же призывает всех жить глупо, чтобы ему с женой было не обидно за бесцельно потраченную жизнь, изобилующей дурными потребностями. Вместо того, чтобы решить вопрос о том, как бороться против глупости, Резун, воспитанный в «аквариуме», убеждает читателей, что против глупости, как против лома, нет приема. Резун, как и многие другие предатели, не понимает, что борьба с массовой недообразованностью и есть составная часть строительства коммунизма. Будут успехи на фронтах борьбы с массовым невежеством, общество будет динамично двигаться к коммунизму. Интересное совпадение – в год, когда предатель Горбачёв стал Генсеком КПСС, предатель Резун выпустил свой первый пасквиль, «Ледокол».

Из откровений Резуна следует, что он уже остался у разбитого корыта и живёт, относительно своих потребностей, так же скудно, как любой бывший работник американских спецслужб, которого ещё не убрали свои же, или как любой американский профессор, который, если останавливается в отелях, то там же, где все, если имеет авто, то подержанный мерс, если у него есть яхта и вилла, то не такая, как у Абрамовича.

Единственное, что удалось Резуну в жизни, это побыть литературным золотарём, пытавшимся обфекалить многих из тех, кто остался в истории навсегда, к кому «не зарастает народная тропа». Разумеется, «ветер истории» развеет книги Резуна. Будет весьма странно, если ЦРУ не догадается использовать его в роли очередного Скрипаля.

Несмотря на писучесть Резуна, Толстому удалось остаться в истории литературы много прочнее потому, что Лев Николаевич не вызывает чувства гадливости. Он не был перебежчиком, в его сознании отсутствовала потребность покупать «любовь» женщины «бриллиантами, опалами, изумрудами и сапфирами». Толстой запечатлел в художественно-философской форме противоречивые стороны множества человеческих натур своей эпохи, описал движение их мысли и судьбы, заглянув немного вперёд, став зеркалом русской революции, причём, не таким кривым, как Бунин, Деникин, Набоков, Булгаков, Керенский, Бердяев или Шульгин.

Резун же бравирует своим предательством и потреблятством своей жены. Но в своих пасквилях Резун не переплюнул даже Солженицына. Тот пытается быть стратегичным, а Резун восторженно гастрономичен:

«Мы приехали с Танечкой в Америку, идем по Брайтон-бич. Видим – украинский ресторанчик «Глечик». Разве ж можно пройти мимо? Нас там сразу узнали. [Международная встреча власовца с бандеровцами состоялась -В.П.] Владелец ресторана звонит своему компаньону: «Бросай все, лети сюда, тут Суворов приехал!». Стол ломился: все домашнее, вкусное! Хотел расплатиться – не дали, за руки схватили: «Да ты что?!». Постановили так: как только я в Нью-Йорк приезжаю, сразу в «Глечик», а уж потом – по делам». [ Виктор Суворов: «Не глупее вас, господа!»]

Книги Резуна есть многотомное заявление в госдеп США с просьбой о добавке. Жалуясь Наталье Лебедь на свои несбывшиеся мечты, Резун признался:

«Лично у меня потребность – жить под пальмами на берегу лазурного моря. И НИ ЧЕРТА НЕ ДЕЛАТЬ. Мне дворца не нужно. Я человек простой. Мне бы виллы хватило, – семь-восемь комнат с верандами и балконами над пустынным белого песка пляжем. Моя скромная потребность – завтрак с шампанским, большие красные омары к обеду, совсем немного осетровой икорочки к ужину под «Байкальскую» водочку. Проблема в том, что не я один такой. У других мужиков тоже есть потребности. Разнообразные и неисчерпаемые».

Неисчерпаемые, как в одной дворовой песенке: «…от пивной до ближней бакалеи…». В этом перечне нет ни одно признака ХХI века. Даже Робинзон Крузо был современнее Резуна, тоскуя по общению с людьми. Но в глубине своей продажной души Резун уже смирился с тем, что белого песочка с красными омарами и «Байкальской водочки» ему не видать. Он, правда, себя успокаивает тем, что всех этих чудес света на всех мужиков не хватит, как не хватит денег у госдепа США на всех перебежчиков, чтобы позволить им «ни черта не делать». А то, что Резун планирует окончить свою жизнь в одиночестве, как инженер Гарин, на пустынном пляже, это логично. Например, Буковскому пришлось доживать свои последние десятилетия одиноко, в очень скучной обстановке, располагавшей к педофилии. Да и Березовскому с Литвиненко и Скрипалём не позавидуешь.

Резун, как антикоммунист, естественно, провокатор, со свойственным ему иезуитством, предлагает марксистам, за отправную точку рассуждений о путях построения коммунизма, взять глупость его Татьяночки, умножить её на 7 млрд. населения планеты и прийти к его же выводу, что коммунизм построить невозможно, поскольку невозможно всем раздать такое количество «стеклянных бус и огненной воды». Хорош бы был «идеолог коммунизма», который, поддавшись на провокацию Резуна, попытался бы построить теоретическую модель «пирамиды потребностей» на примере Эллочки-людоедки.

http://proriv.ru/articles.shtml/podguzov?komm68 – полностью по ссылке

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