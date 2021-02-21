 

Мнение: О сюрпризах и подарках молодым и старым

21.02.2021, 19:18, Разное
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Вот кто сказал, что наше #государство совсем не заботится о молодёжи и ветеранах? Наоборот же!

Очень трогательно оно заботится. Постоянно. Неустанно. И денег не жалеет – в некотором смысле, конечно.

Исполнилось 14 лет? Изволь, получи официальное предостережение об уголовной ответственности от Следственного комитета. Такой вот подарок на День рождения…

Короче, молодым везде у нас дорога… на зону.

А старикам – да, везде у нас почёт.

МВД тоже решило позаботиться о ветерана и стариках. Правоохранительное ведомство предложило увеличить сроки хранения дактилоскопических данных россиян – до смерти или достижения 100 лет. Сейчас отпечатки пальцев хранят до тех пор, пока человеку не исполнится 80 лет. Но в министерстве считают, что сроки нужно увеличить, так как «в России сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 лет и более».

Нет, конечно, это всё ради блага стариков же! Чтобы, например, «потеряшек» без документов идентифицировать быстрее. Или быстрее устанавливать личность убитых. Но всё же…

В общем, в полицейском государстве – и забота тоже… полицейская.

Чувствуете всю её силу и глубину?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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