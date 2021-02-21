 

Мнение: Логика прокурора

21.02.2021, 19:12, Разное
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Моя страна пережила ужасы войны и победила фашизм исключительно ради того, что бы в 2020 году можно было переписать Конституцию? А все кто, выступал против внесения поправок, как и Навальный,  «принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне»?

Я правильно понял прокурора Екатерину Фролову, высказвшуюся после оглашения приговора Навальному по «ветеранскому делу»?

Мне вот интересно, эта симпатична 33-летняя девушка сама-то верит в озвученную ею логическую конструкцию?

Фотография прокурора Екатерины Фроловой отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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