 

А себя убить не смогла – Личное мнение

21.02.2021, 19:08, Разное
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Мать двоих детей, 36-летняя москвичка вчера вечером пыталась свести счёты с жизнью, но внезапно передумала и вызвала Скорую, чтобы себя спасти.


Фото: Соцсети

Так бывает, это хорошо даже — страх остановил от безрассудного поступка, но приехавшие медики обнаружили дома два трупика. Судя по всему, баба убила 11-летнюю дочь и 3-летнего сына.

А потом пыталась покончить с собой, но чего-то не захотела. Испугалась, наверное. Передумала.

Это мода такая пошла в последнее время. Не сложилось с женой? Убивает детей. Муж ушёл? Снова дети убиты. Можно голыми всей семьёй в лес в мороз пойти — тоже так «отомстить» мужику. Или выйти в окно с ребёнком, как один чмошник недавно. За прошедший месяц таких преступлений — море.

«Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина 1984 года рождения была обнаружена с резаными ранами шеи. По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой».

36-летняя баба смогла задушить детей, но инстинкт самосохранения не позволил ей покончить с собой. Порезала себе шею, но зассала умирать. Срочно вызвала Скорую — давайте, спасайте! А детей? А их уже поздно спасать.

Инфантилы. Взрослые люди, живущие в пубертате. Я не знаю, что случилось у бабы, но никакая причина не может быть оправданием решения убить детей.

Что происходит с людьми? Зачем рожают? Ради фоточек в соцсетях, ради статуса «счастливая жена и мать»?

А потом убивают. Что-то там не сложилось в личной жизни у писи. Дети им виноваты, да.

Источник: Лена Миро



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