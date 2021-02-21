Мнение: Письмо: “Попробовал терапию-облако”

21.02.2021, 18:54, Разное

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А вот такое письмо попробуйте.

Презентация-запрос-факты-проблема.

Еще факты в отдельную категорию разбора добавила.

siovatic

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Мне 24 года. Работаю в сантехнической фирме младшим сантехником.

Недавно произошел взаимолайк в приложении онлайн-знакомств, в описании стояло следующее:

«Мы придумали такое с Саней: мы общаемся с ней по очереди с парнями, на аватарку ставим левую девку, а потом идём втроём в бар. Ищу того, кто поможет с проектом».

Я написал ей «Как дела у Сани?».

– У неё норм. А я вот рано проснулась, позвонили и разбудили. Вот тебе ответила, а им сказала пару «приятных»

– Что ж происходит, когда ты приятное говоришь?

– Посыпешься)

– Превращусь в труху?

– Ахахахахаха. Ну от тебя зависит))

– А ты вообще симпатичная?

– Такая же, как ты.

– В смысле как я?

– Такая же симпатичная, как и ты)

– А мы не брат и сестра в таком случае?

– Смешной ты)) Только если тебя матушка в 16 родила. Кстати, насчёт описания. Проект сделаешь?

Я думал, что поход в бар с ней и Саней – это и есть «проект». Но решил переспросить.

Я: Какой проект?

– Эффективная разработка нефтяного месторождения

– С нефтью не помогу

– Да расслабься, я уже нашла самаритянина.

– Доброго?

– Ага) Он мне информацию найдёт, а я красиво оформлю

– И по итогу можно ещё один проект сделать.

– Какой?

– Культ виртуального рыцарства.

– Красиво завуалировал))

– Ну, типа.

– Дорасту до твоих лет, тоже буду так базарить кучеряво.

– В общем, это. С проектом тебе помогут. Информацию дадут. Ты оформишь её красиво. Потом дорастёшь до моих лет. Начнёшь кучеряво базарить. А дальше-то что?

– ахахахахахахахха

Можешь встретить мня с проекта и лично поздравить. Или утешить. Как пойдёт.

– А где он будет проходить?

– Неправильный вопрос. Когда? 6 марта!

– ОООО так скоро??

– ахахахахаххаа

– Василиса, а ты дашь свой номер телефона?

– 799*******

– А это точно ты?

– Нет, телефон доверия.

– А в телеграме этому доверию можно писать?

– Да.

Мы перешли в телеграм, на аватарке её фотка стояла. То есть я впервые её увидел. Оказалась красивее, чем на той фотке из интернета.

Я: Блин

Красивая

В: Ты тоже

Отвал всего

До встречи ещё больше 10 дней. Она сказала, что на карантине из-за коронавируса – раньше встретиться нельзя. Пишу ей так что.

Вот наш последний диалог:

В: У моей подружки серьёзные отношения появились, не общается теперь со мной ))

Я: Это Саня?

В: Да

Я: Нифига себе

У меня друг женился тоже

Тоже Саня зовут

Я один в бобылях хожу

В: У меня одноклассница замуж вышла на прошлой недели !!!

У меня у всех подружек любовь тудыма сюдыма

Я: У меня одноклассницы уже родили некоторые

Помню, как я к этой Вале зашёл, а она была в одной ночнушке

В классе шестом

И бабушка ей сказала: господи, Валя, к тебе одноклассник пришёл. Оденься ради бога!!

В: Ахаххахаха

В описании про бар это у неё это шутка была, кажется, но после проекта думаю встретить и пригласить выпить. Нормально было бы?

Попробовал терапию-облако по рецепту «Шоколад». Взял горькие ароматы, был выраженный эффект уже на третий день.

Спасибо, Эволюция!