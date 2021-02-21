Мнение: Письмо: “Попробовал терапию-облако”
21.02.2021, 18:54,
Разное
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А вот такое письмо попробуйте.
Презентация-запрос-факты-проблема.
Еще факты в отдельную категорию разбора добавила.
siovatic
Здравствуйте, уважаемая Эволюция.
Мне 24 года. Работаю в сантехнической фирме младшим сантехником.
Недавно произошел взаимолайк в приложении онлайн-знакомств, в описании стояло следующее:
«Мы придумали такое с Саней: мы общаемся с ней по очереди с парнями, на аватарку ставим левую девку, а потом идём втроём в бар. Ищу того, кто поможет с проектом».
Я написал ей «Как дела у Сани?».
– У неё норм. А я вот рано проснулась, позвонили и разбудили. Вот тебе ответила, а им сказала пару «приятных»
– Что ж происходит, когда ты приятное говоришь?
– Посыпешься)
– Превращусь в труху?
– Ахахахахаха. Ну от тебя зависит))
– А ты вообще симпатичная?
– Такая же, как ты.
– В смысле как я?
– Такая же симпатичная, как и ты)
– А мы не брат и сестра в таком случае?
– Смешной ты)) Только если тебя матушка в 16 родила. Кстати, насчёт описания. Проект сделаешь?
Я думал, что поход в бар с ней и Саней – это и есть «проект». Но решил переспросить.
Я: Какой проект?
– Эффективная разработка нефтяного месторождения
– С нефтью не помогу
– Да расслабься, я уже нашла самаритянина.
– Доброго?
– Ага) Он мне информацию найдёт, а я красиво оформлю
– И по итогу можно ещё один проект сделать.
– Какой?
– Культ виртуального рыцарства.
– Красиво завуалировал))
– Ну, типа.
– Дорасту до твоих лет, тоже буду так базарить кучеряво.
– В общем, это. С проектом тебе помогут. Информацию дадут. Ты оформишь её красиво. Потом дорастёшь до моих лет. Начнёшь кучеряво базарить. А дальше-то что?
– ахахахахахахахха
Можешь встретить мня с проекта и лично поздравить. Или утешить. Как пойдёт.
– А где он будет проходить?
– Неправильный вопрос. Когда? 6 марта!
– ОООО так скоро??
– ахахахахаххаа
– Василиса, а ты дашь свой номер телефона?
– 799*******
– А это точно ты?
– Нет, телефон доверия.
– А в телеграме этому доверию можно писать?
– Да.
Мы перешли в телеграм, на аватарке её фотка стояла. То есть я впервые её увидел. Оказалась красивее, чем на той фотке из интернета.
Я: Блин
Красивая
В: Ты тоже
Отвал всего
До встречи ещё больше 10 дней. Она сказала, что на карантине из-за коронавируса – раньше встретиться нельзя. Пишу ей так что.
Вот наш последний диалог:
В: У моей подружки серьёзные отношения появились, не общается теперь со мной ))
Я: Это Саня?
В: Да
Я: Нифига себе
У меня друг женился тоже
Тоже Саня зовут
Я один в бобылях хожу
В: У меня одноклассница замуж вышла на прошлой недели !!!
У меня у всех подружек любовь тудыма сюдыма
Я: У меня одноклассницы уже родили некоторые
Помню, как я к этой Вале зашёл, а она была в одной ночнушке
В классе шестом
И бабушка ей сказала: господи, Валя, к тебе одноклассник пришёл. Оденься ради бога!!
В: Ахаххахаха
В описании про бар это у неё это шутка была, кажется, но после проекта думаю встретить и пригласить выпить. Нормально было бы?
Попробовал терапию-облако по рецепту «Шоколад». Взял горькие ароматы, был выраженный эффект уже на третий день.
Спасибо, Эволюция!
Источник: Эволюция
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