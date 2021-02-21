 

В Госдуме предупредили о способности Clubhouse следить за россиянами

21.02.2021, 18:46, Новости дня
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Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что соцсеть Clubhouse может контролировать своих пользователей.

«Конечно, пусть у людей не будет иллюзий, мы уже живем в абсолютно прозрачном аквариуме. Любой вход человека в Сеть фиксируется: с кем, кто, о чем», – сказал депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что в соцсетях блогеры обсуждают блокировку аккаунта главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева в социальной сети Clubhouse после дискуссии с феминистками.

Комментируя ситуацию с Минаевым, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.

Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.



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