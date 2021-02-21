 

Тихановская назвала санкции ЕС против Белоруссии насмешкой

21.02.2021, 18:46, Новости дня
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение, информирует британская газета Times.

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», – сообщила изданию Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало», передает ТАСС.

Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».

«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», – сказала Тихановская. Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.

Ранее Тихановская признала поражение белорусской оппозиции в уличных протестах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.



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