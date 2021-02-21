 

В США не исключили ношение масок в 2022 году

21.02.2021, 18:46, Новости дня
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Американцы для профилактики распространения COVID-19 в США, возможно, будут вынуждены носить маски и в 2022 году, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч.

«Я думаю, это возможно», – ответил Фаучи в интервью телеканалу CNN на соответствующий вопрос ведущего, добавив, что только при значительном снижении числа заболевающих и вакцинации подавляющего большинства населения смог бы спокойно сказать, что американцам «стоит стянуть с себя маски», передает ТАСС.

Он также отказался уточнять, когда населению можно будет вернуться к обычному образу жизни, так как на это может повлиять множество факторов, которые никто не может предсказать наверняка.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Ранее Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая. CМИ сообщали, что средняя продолжительность жизни в США снизилась до 77,8 года в прошлом году во многом из-за последствий пандемии.



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