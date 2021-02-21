Мнение: Увольнение за «ад Гитлерум», расизм в «Слабом звене» и Месячник Чёрной Истории

21.02.2021, 18:40, Разное

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1. Становится понятно, почему часть российской творческой интеллигенции недавно решила отмежеваться от США и Запада. В России оппозиционные творцы горько коллективно плачутся, когда отдельных из них государство отлучает от кормушки за такую ерунду, как коррупционная трата бюджетных средств не пойми на что. В США, тем временем, артистов безжалостно увольняют с волчьим билетом просто за их политическую позицию. А в качестве вишенки на торте, ещё и прекращают выпускать любую продукцию с их изображением:

https://lenta.ru/news/2021/02/20/jina_cancelling/

Компания Hasbro сняла с производства фигурки с актрисой Джиной Карано, уволенной из сериала «Мандалорец». Об этом сообщает The Hollywood Reporter. <…>

Ранее в феврале стало известно, что студия Lucasfilm, занимающаяся производством «Мандалорца», отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.

Вот о каких высказываниях идёт речь:

https://lenta.ru/news/2021/02/11/mandaloretcs/

Карано опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что евреев в Германии избивали их соседи, а не «нацистские солдаты». «Поскольку историю правят, сегодня многие не понимают, что до того, как нацистские солдаты начали арестовывать евреев тысячами, правительство сперва заставило собственных граждан ненавидеть их за то, что они были евреями. Как это отличается от того, чтобы ненавидеть кого-либо из-за политических взглядов?» — задалась вопросом актриса.

В Lucasfilm заявили, что перестали сотрудничать с Карано и в будущем не рассматривают возможности совместной работы с актрисой. Представители компании подчеркнули, что посты Карано в соцсетях, в которых та «порочит людей на основании их культурных особенностей или религиозных убеждений», являются неприемлемыми и отвратительными.

Сама артистка считает, что последней каплей, приведшей к её увольнению, стал отказ извиняться перед трансгендерными активистами:

https://rg.ru/2021/02/16/dzhina-karano-raskryla-podrobnosti-svoego-uvolneniia-iz-mandalorca.html

По заверениям артистки, ключевую роль в разрыве деловых отношений с Disney сыграла ее шутка про использование местоимений — студия подготовила для нее отдельный пресс-релиз с извинениями и настойчиво просила его использовать. Но Карано отказалась и публично попросила прощения своими словами, пояснив, что не хотела обидеть трансгендерных личностей, а хотела “привлечь внимание к злоупотреблениям со стороны бездумной толпы, заставляющей людей вставлять местоимения в свои биографии”.

https://dtf.ru/life/641923-ugnetenie-tvittera-kak-otmenyali-dzhinu-karano

…интернет-активисты в реплаях к Джине стали требовать у неё указать местоимения «she/her» в биографии, чтобы избежать мисгендеринга в сообществе трансгендеров. Для западного твиттера это уже обычная практика, когда цисгендерных людей призывают указывать соответствующие им местоимения в качестве жеста союзничества с трансгендерным сообществом.

Насмотревшись на эти призывы, в том числе агрессивные, Карано действительно изменила описание своей биографии в твиттере. Но вместо ожидаемых пользователями «she/her» [«она/её»] в графе появилась шуточная надпись «boop/bop/beep» [«буп/боп/бип»]. Твиттер вскипел, и в адрес актрисы начался непрекращающийся поток критики, теперь из-за пренебрежительного отношения к сообществу трансгендеров.

Казалось бы: боевитая актриса была прекрасна в плане пропаганды женской независимости и феминизма. Но нет – трансгендеры стоят выше в иерархии современных американских ценностей.

Также, вероятно, сыграл свою роль открытый отказ Карано поддержать движение Black Lives Matter:

Некоторые пользователи просили об этом вежливо, просто рекомендуя актрисе рассмотреть возможность привлечения большего внимания к проблеме неравенства в обществе. Однако было немало и таких активистов, которые не просто требовали поддержки BLM, а относились к пассивности Карано враждебно и даже начали обвинять её в расизме. Джина не оставила эти высказывания без внимания:

“По моему опыту, когда люди называют кого-то расистом, хотя он на самом деле НЕ расист, и любой пост или исследование покажут, что это конкретные факты, тогда, уж извините, такие люди не «воспитатели». Они трусы и хулиганы”.

Ответ Джины только раззадорил твиттер-активистов. А когда её высказывание о «трусах и хулиганах» опубликовала пресса, к их «борьбе» присоединились и ранее даже не подозревающие о конфликте пользователи. Их цель осталась прежней — добиться от актрисы публичной поддержки движения BLM. Причём любой ценой, даже откровенными оскорблениями и обвинением в расизме.

2. Ведущие на британском ТВ подсиживают друг друга, используя идеологическое оружие:

https://lenta.ru/news/2021/02/20/theweakestlink/

Британская теле- и радиоведущая Ванесса Фельц обвинила ведущую британской версии телешоу «Слабое звено» (The Weakest Link) Энн Робинсон в расизме. Об этом сообщает The Mirror.

Фельц рассказала, что в 2006 году во время записи очередного выпуска телеигры с ее участием Робинсон позволила себе расистский комментарий, указав на ее отношения с англо-нигерийским певцом Беном Офоэду, который в том году стал женихом Ванессы. По ее словам, ведущая игры задала ей вопрос: «Как ты находишь всех этих больших черных парней?». Фельц призналась, что слова Робинсон ее очень расстроили.

«Это было сказано посреди огромного зала с огромной аудиторией, множеством других участников и огромной командой. Это не было частным шепотом в туалете, это было частью огромного телешоу», — вспоминает Ванесса. Она добавила, что этот момент не вышел в эфир и впоследствии она ни с кем не обсуждала этот инцидент. Слова радиоведущей о высказывании Робинсон подтвердил артист Дэйв Линн, который тоже принимал участие в съемках этого выпуска «Слабого звена».

Член организации Stand up to Racism Вейман Беннетт назвал комментарий Робинсон «явным расизмом». «Эта фраза восходит к империалистическому прошлому», — заявил он. В свою очередь Ванесса требует, чтобы Энн Робинсон была уволена с должности ведущей программы «Обратный отсчет», на которую ее назначили в понедельник, 15 февраля, поскольку транслирующий ее телеканал Channel 4, ранее дал «новое и четкое обязательство» быть антирасистским.

То есть, получается, теперь фраза «большой чёрный парень» или само слово «чёрный» тоже считаются расистскими?

3. Оказывается, у новой американской религии уже есть свои священные месяцы, в которые считается грехом делать определённые вещи. Вот что пишет Виктор Мараховский:

https://t.me/vmarahovsky/1784

В США, ув. друзья, сейчас разворачивается крайне смешной скандал: футболист Том Брэди в седьмой раз за свою карьеру, на 44-м годе жизни (судя по всему, действительно выдающийся спортсмен) стал чемпионом местного супербоула.

В связи с чем его передовая блогосфера – от сознательных спортсменов и племянницы вице-президента Харрис до сочувствующих – объявила его расистом.

Потому что:

– вокруг него подозрительно белые друзья;

– он прибыл на стадион без маски;

– уже В СЕДЬМОЙ РАЗ он, будучи белым, нагло выигрывает этот свой супербоул – в Месячник Чёрной Истории.

Это последнее – главное обвинение, я не шучу. Причём обвиняющим совершенно пофигу, что Супербоул с 2004 года разыгрывается в феврале – и февраль же является Месяцем Чёрной Истории.