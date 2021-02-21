 

Баранец предупредил Киев о последствиях обострения конфликта на Донбассе

21.02.2021, 18:34, Разное
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Виктор Баранец предупредил Киев о возможных последствиях обострения конфликта на территории Донбасса. Он считает, что Украина может пожалеть о своих действиях.
Баранец убежден, что руководство Украины намеренно провоцирует РФ, чтобы заставить ее вмешаться в конфликт. Кроме того, американские власти признались, что будут помогать Украине «бороться» с Россией.

Обострение текущей ситуации на территории Донбасса для Киева может закончиться крайне негативно, так как терпению Кремля рано или поздно может придти конец. Также Баранец считает, что Киев намерено пытается втянуть в конфликт западные государства, пишет портал Newinform.

Не так давно Алексей Данилов, занимающий пост секретаря СНБО, заявил, что военные могут начать стрелять в Донбассе, если будет присутствовать угроза их жизни. Некоторые восприняли эти слова буквально. В частности, украинская армия открыла огонь по одному из населенных пунктов в горловском направлении.



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