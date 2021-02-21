Эксперт Кнутов назвал ключевым событием замену УАЗ-469 на русский Land Cruiser

21.02.2021, 18:34, Разное

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Эксперт Юрий Кнутов считает замену УАЗ-469 на отечественный аналог Land Cruiser ключевым событием для отечественной армии. Боемашина имеет отличную защиту от пуль и осколков, к тому же она является экономически целесообразной и экологичной.

На базе «Стрелы» планируется сделать полноценную гражданскую модель – качественный аналог Toyota Land Cruiser. На эту модель возлагаются очень большие надежды. Отмечается, что машинами соответствующего типа предприятие ВПК ранее не занималось. В перспективе модель должны стать базовой командировской техникой в ВС РФ. Не исключено, что автомобиль будет востребован на гражданском рынке.

В рамках проекта «Стрела» предполагается создание целого ряда разных транспортных средств. Для установки полноценных комплексов вооружения будет разработано специальное шасси.

В 2020 году на форуме «Армия» были подписаны контракты по «Стреле». Размер новой модели станет в два раза меньше, если сравнивать с бронеавтомобилями семейства «Тигр». Согласно проекту, масса машины составил 4,7 тонны. Транспортное средство будет двигаться с максимальной скоростью 155 километров в час, пишет iReactor.