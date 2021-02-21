 

Россия и ОАЭ продолжает сотрудничать в сфере производства БМП

21.02.2021, 18:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Александр Михеев, гендиректор Рособоронэкспорта, сообщил, что РФ продолжает сотрудничать с ОАЭ в военной сфере. Сейчас РФ экспортирует своему партнеру ряд модулей, которые необходимы для производства БМП.
Еще в 2015 году на международной выставке вооружения IDEX-2015 РФ заключила с ОАЭ договор о поставке отечественных 57-миллиметровых пушок на боевые машины пехоты. Однако в 2019 году данный проект был приостановлен, поскольку Объединённые Арабские Эмираты решили попробовать самостоятельно создавать БМП. Для этого в стране построили несколько специализированных заводов, которые способны создавать не только колесную технику и все комплектации к ней, но и машины на гусеничном ходу. В свете новых событий РФ продолжила сотрудничество с ОАЭ для экспорта новых компонентов, которые необходимы для строительства современного вооружения.

В частности РФ планирует продавать в Эмираты системы управления, боевые модули и высокоточные модули для БМП. Данная информация официально опубликована главой Рособоронэкспорта во время международной выставки вооружения IDEX-2021.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Мнение: Осенний призыв

14.12 / Мнение: 5 лет вместе…

29.12 / Ученые: Первый мужской оральный контрацептив может появиться в следующем году

21.12 / Скандалы: «Россия отстает от туристически развитых стран в три раза»

11.11 / Суд оправдал полковника МВД по делу о хищении 1,5 млн долларов

12.02 / Мощный взрыв прогремел во Владикавказе: есть раненые

15.09 / В ОП РФ считают, что на Певчих завязана вся история с отравлением Навального

30.09 / В школах установят отдельные парты для детей иноагентов

01.01 / Мнение: О фееричном крахе доллара: готовьтесь

29.09 / В Москве из-за коронавируса на 2 недели продлили осенние каникулы для школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска