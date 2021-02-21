Россия и ОАЭ продолжает сотрудничать в сфере производства БМП

21.02.2021, 18:34, Разное

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Александр Михеев, гендиректор Рособоронэкспорта, сообщил, что РФ продолжает сотрудничать с ОАЭ в военной сфере. Сейчас РФ экспортирует своему партнеру ряд модулей, которые необходимы для производства БМП.

Еще в 2015 году на международной выставке вооружения IDEX-2015 РФ заключила с ОАЭ договор о поставке отечественных 57-миллиметровых пушок на боевые машины пехоты. Однако в 2019 году данный проект был приостановлен, поскольку Объединённые Арабские Эмираты решили попробовать самостоятельно создавать БМП. Для этого в стране построили несколько специализированных заводов, которые способны создавать не только колесную технику и все комплектации к ней, но и машины на гусеничном ходу. В свете новых событий РФ продолжила сотрудничество с ОАЭ для экспорта новых компонентов, которые необходимы для строительства современного вооружения.

В частности РФ планирует продавать в Эмираты системы управления, боевые модули и высокоточные модули для БМП. Данная информация официально опубликована главой Рособоронэкспорта во время международной выставки вооружения IDEX-2021.

Источник: ria.ru