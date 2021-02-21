Выход гоночной версии суперкара Gordon Murray T.50 состоится 22 февраля

21.02.2021, 18:32, Новости дня

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Известная компания McLaren сообщила дату выхода нового суперкара McLaren GMA T.50s.

В частности, данное транспортное средство намерены официально презентовать перед широкой аудиторией уже в ближайшие дни. Известно, что разработчиками применен 4-литровый агрегат с отдачей более 700 л.с. Также инсайдеры указали, что модель оснастят продвинутой коробкой передач IGS с уникальным переключением.

Прижимная сила суперкара составляет около 1500 кг, что существенно отражается на устойчивости на поворотах на высокой скорости. Автомобиль обладает треугольным антикрылом, улучшенным сплиттером и регулируемым диффузором. В компании ранее указали, что новый суперкар поступил в ограниченном тираже, который составит 25 экземпляров по цене 3,1 млр фунтов.