В Нигерии упал военный самолет, есть погибшие

21.02.2021, 18:28, Новости дня

В столице Нигерии Абудже возле аэропорта имени Ннамди Азикиве 21 февраля потерпел крушение военный самолет King Air 350. Об этом заявил министр авиации Нигерии Хади Сирика на своей странице в Twitter.

По его словам, накануне крушения с борта самолета поступил сигнал об отказе двигателя.

“Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных”, – заявил он.

Самолет направлялся в нигерийский город Минна, отметил чиновник.

A military aircraft King Air 350 has just crashed short of our Abuja runway after reporting engine failure enroute Minna. It appears to be fatal. We should remain calm & wait for the outcome of investigation by the military, while we pray for the departed soul/souls if any.

— Hadi Sirika (@hadisirika) February 21, 2021

Представитель военно-воздушных сил Нигерии Ибикунле Дарамола на своей странице в Twitter заявил, что погибли все семь пассажиров самолета.

По его словам, на месте происшествия находятся сотрудники службы экстренного реагирования.

AIRCRAFT ACCIDENT

This is to confirm that a Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft crashed while returning to the Abuja Airport after reporting engine failure enroute Minna. First responders are at the scene. Sadly, all 7 personnel on board died in the crash

— Air Vice Marshal Ibikunle Daramola (@KunleDaramola3) February 21, 2021

Местная газета Vanguard сообщила что пилот отвел самолет от жилых кварталов. Воздушное судно упало в поле и сгорело.

Видео с места происшествия опубликовало Shauntv Nigeria на странице в Twitter.

BREAKING: Military aircraft King Air 350 has crashed in Abuja pic.twitter.com/EzNqzE9y70

— Shauntv Nigeria (@shauntvng) February 21, 2021

