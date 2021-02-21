 

Певицу Татьяну Буланову сняли в обнимку с Евгением Кафельниковым

21.02.2021, 17:40, Разное
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Разведенную певицу Татьяну Буланову сняли в обнимку с теннисистом Евгением Кафельниковым. Фотографией со спортсменом знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.
На снимке Евгений Кафельников нежно обнимает Татьяну Буланову за талию. Теннисист и певица широко улыбаются фотографу и выглядят счастливыми. Сама же артистка предпочла не оставлять никаких комментариев под публикацией. В связи с этим фанаты были введены в замешательство.

Поклонники пожелали Татьяне Булановой женского счастья. Многие отметили, что вместе с Евгением Кафельниковым артистка прекрасно смотрится, пишет портал iReactor.

Татьяна Буланова дважды состояла в официальном браке. В первый раз она вышла замуж за режиссера Николая Тагрина, которому подарила сына Александра. Вторым супругом Татьяны Булановой стал футболист Владислав Радимов. Артистка родила спортсмену сына Никиту, но брак распался в 2016 году. Что касается Евгения Кафельникова, то он также состоит в разводе.



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