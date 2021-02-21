 

Сергей Соседов высказался о «незаслуженных» гонорарах Галкина

21.02.2021, 17:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скандальный музыкальный Критик Сергей Соседов высказался по поводу «незаслуженных» гонорарах Максима Галкина. Он убежден, что супруг Аллы Пугачевой очень легко заработал себе целое состояние.
Соседов снялся в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым. В самом начале интервью речь зашла о высоких гонорарах отечественных артистов. Соседов заявил, что совершенно не понимает, почему талантливые культурные деятели получают копейки, в Максиму Галкину за относительно короткое время удалось накопить миллиарды.

По словам критика, если человекусвыше дан талант, он должен его дарить публике, а не брать за это миллиарды, которые потом спускаются на строительство замков. Максиму Галкину легко дается пародирование и выступление перед зрителями. Соседов не заметил, чтобы супруг Примадонны как-то тяжело трудился.

В целом критик считает, что многие отечественные знаменитости не знают, как реально живут остальные люди. Они думают, что им все что-то должны, а сами зарабатывают огромные гонорары. В особенности Соседову не нравится, как многие открыто показывают свое нажитое богатство, пишет портал «Слово и дело».«Слово и дело»



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Мнение: Два отравления

11.02 / Названы признаки дефицита витамина В12 в организме

08.10 / Келли Роуленд ждет второго ребенка

06.08 / Microsoft портировала приложения Android на ОС Windows 10

16.12 / Чем раньше развивается диабет 2 типа, тем тяжелее его последствия

27.07 / Мнение: Печальные последствия Французской революции, подготовка к госперевороту в США и расплата за Брекзит

07.01 / Мнение: Письмо: “Хочется выровнять эмоциональный фон”

05.10 / Экономика: Из Великобритании бегут и деньги, и финансисты

06.11 / «Мы покупаем мусор и тащим его в океан»

28.12 / Скандалы: БАДы прокормят и детей и внуков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска