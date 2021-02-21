Сергей Соседов высказался о «незаслуженных» гонорарах Галкина

21.02.2021, 17:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скандальный музыкальный Критик Сергей Соседов высказался по поводу «незаслуженных» гонорарах Максима Галкина. Он убежден, что супруг Аллы Пугачевой очень легко заработал себе целое состояние.

Соседов снялся в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым. В самом начале интервью речь зашла о высоких гонорарах отечественных артистов. Соседов заявил, что совершенно не понимает, почему талантливые культурные деятели получают копейки, в Максиму Галкину за относительно короткое время удалось накопить миллиарды.

По словам критика, если человекусвыше дан талант, он должен его дарить публике, а не брать за это миллиарды, которые потом спускаются на строительство замков. Максиму Галкину легко дается пародирование и выступление перед зрителями. Соседов не заметил, чтобы супруг Примадонны как-то тяжело трудился.

В целом критик считает, что многие отечественные знаменитости не знают, как реально живут остальные люди. Они думают, что им все что-то должны, а сами зарабатывают огромные гонорары. В особенности Соседову не нравится, как многие открыто показывают свое нажитое богатство, пишет портал «Слово и дело».«Слово и дело»