Сын Тимати показал, как Анастасия Решетова ходит на каблуках

21.02.2021, 17:40, Разное

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Годовалый сын рэпера Тимати Ратмир спародировал, как его модель Анастасия Решетова ходит на каблуках. Смешным видео звездная мама поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

На видеоролике маленький Ратмир встал на носочки и попытался показать, как в обуви на каблуках ходит его мать Анастасия Решетова. В руке у мальчика находилась розовая салфетка. Модель сама попросила наследника спародировать ее. Мальчик сразу же правильно выполнил команду родительницы. В комментариях поклонники написали, что маленький Ратмир растет очень милым и умным ребенком. Некоторые, как и Анастасия Решетова, улыбнулись после просмотра ролика. Комментарий оставил и сам Тимати, который в шутку написал, что сыну долго нельзя находиться с матерью.

Напомним, что в сентябре прошлого года Анастасия Решетова и Тимур Юнусов расстались. Через некоторое время стало известно, что Тимати отправился на реалити-шоу «Холостяк» искать себе новую возлюбленную. Несмотря на личные разногласия, пара сохранила нормальные отношения ради общего сына.