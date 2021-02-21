В ЛНР начался второй этап вакцинации «Спутником V»

21.02.2021, 16:58, Новости дня

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Второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V» стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике. Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения, сообщили в ЛНР.

«Стартовал второй этап вакцинации против коронавируса», – сообщил первый замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

По словам заместителя главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяны Кобыляцкой, первыми привились сотрудники МЧС ЛНР и работники здравоохранения, передает РИА «Новости».

«Мы были одни из первых, кто обратился в министерство по данному вопросу. Вот сегодня работники службы скорой помощи и работники клиники медицины катастроф проходят одними из первых второй этап вакцинации», – рассказал исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук, пришедший на вакцинацию.

Он уточнил, что сотрудники скорой помощи положительно отнеслись к вакцинации от коронавируса.

«Есть лица, которые имеют, к сожалению, медотвод, не попадают. Они в некоторой степени расстроены, потому что все хотят тоже вакцинироваться. Потому что это, прежде всего, защита себя, защита родных. И соответственно защита своего коллектива и коллег, с которыми мы работаем», – дополнил Пархомчук.

В свою очередь Валиев отметил, что после первого этапа вакцинации «Спутником V» в ЛНР не выявили случаев осложнений. Он дополнил, что сам также после вакцинации не ощутил никаких осложнений.

«Я не могу сказать, что были какие-то поствакцинальные осложнения, у меня их не было, температура нормальная была, ни гиперемии, ни отечности в месте инъекции не было. Состояние было стабильное. На сегодняшний день бодро пришел, зная, что это необходимо, сделал второй компонент этой вакцины для того, чтобы не заболеть», – сообщил первый замминистра.

30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».