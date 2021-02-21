 

Индия отправила Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

21.02.2021, 16:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что лично проконтролировал отгрузку первой партии препарата.

Степанов отметил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. «500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи», – написал он в Facebook. «Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину. При транспортировке будут выполнены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин», – добавил глава украинского минздрава.

Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian

09.09 / Мининфраструктуры Украины ставит целью снизить смертность от ДТП на 30%

14.08 / Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму

28.06 / Дубль Бикфалви принес “Уралу” победу над “Тамбовом”

11.02 / Путин заявил, что обещал Макрону завести уголовное дело, если в анализах Навального “найдут хоть что-то”

24.07 / ООН призвала Польшу предоставлять убежище беженцам

26.11 / Байден заявил о начале процесса передачи власти новой администрации

13.11 / “Теперь у нас две недвижимости”. Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве

10.10 / Трамп призвал генпрокурора США выдвинуть обвинения против Обамы и Байдена

08.01 / China Telecom предлагает звонки с квантовым шифрованием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска