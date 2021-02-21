Компания Toyota представила пикап Tacoma в комплектации TRD

21.02.2021, 15:50, Новости дня

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Известная японская компания Toyota анонсировала появление в продаже пикапа Toyota Tacoma TRD.

Предложенный экземпляр привлекателен увеличенным клиренсом для максимальной проходимости. Также здесь замечены внешние изменения, коснувшиеся формы решетки радиатора. Среди технических новшеств указывают внедрение датчика миллиметрового диапазона. По снимкам видно, что на кузове установлен кронштейн для камеры Toyota Safety Sense, увеличивающей параметры безопасности автомобиля.

Кроме того, производитель не стал изменять технические параметры, сохранив прежнюю линейку моторов. Новый Toyota Tacoma TRD пока не раскрывают по цене, однако предполагается, что модель окажется незначительно дороже, чем предшественник.