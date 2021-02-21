 

Компания Perodua начала принимать заказы на флагманскую модель D55L

21.02.2021, 15:50, Новости дня
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Компания Perodua объявила о скором выходе в продажу нового флагмана под названием Perodua D55L.

Данный автомобиль уже можно оформить по предварительному заказу. Известно, что на рынке Малайзии новинка будет продаваться по цене от 1,14 млн рублей в местной валюте. В базовой версии автомобиль уже имеет автоматическое торможение, светодиодные фары, а также адаптивный круиз-контроль. Существенно увеличивает уровень безопасности система мониторинга слепых зон.

Пока разработчики не называют точные технические параметры, однако среди достоинств называют опцию полуавтоматического управления 2-й генерации. В продаже D55L появится с новыми цветами кузова, по которым и удастся распознать новую модель от компании Perodua.



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