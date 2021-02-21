Марка Geely отзывает 18 тысяч кроссоверов Atlas из-за риска возгорания в РФ

21.02.2021, 15:50, Новости дня

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Известный китайский автопроизводитель Geely анонсировал отзывную кампанию для кроссоверов Geely Atlas.

Речь идет исключительно о тех экземплярах, которые выпускались на белорусском предприятии с марта 2018 года по сегодняшний день. Специалистами выявлены проблемы в топливной системе, где применены трубки, которые могут накапливать статическое электрическое. Из-за такого обстоятельства в любой момент может произойти воспламенение и дальнейшее возгорание кроссовера.

Более того, всем владельцам автомобилей Atlas уже отправляются приглашения, которые предполагают бесплатное устранение выявленного дефекта с заменой топливных трубок и других элементов системы.