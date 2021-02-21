 

На площадке Киевского форума по безопасности 22 февраля пройдет дискуссия “Что делать с Россией?”

21.02.2021, 15:46, Новости дня
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22 февраля в 16.00 начнется трансляция онлайн-дискуссии на тему “Что делать с Россией?” на площадке Киевского форума по безопасности. Об этом интернет-изданию “ГОРДОН” сообщили организаторы мероприятия.

В дискуссии участвовали российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров; американский дипломат, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель; бывший премьер-министр Украины, лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский (модератор дискуссии).

Участники мероприятия обсудят: 

способна ли Россия на внутреннюю демократическую трансформацию и возможна ли либеральная Россия?
Какова реальная перспектива нынешних общественных протестов в России?
Способны ли протестные движения спровоцировать новую внешнюю и внутреннюю агрессию Кремля?
Каким образом Запад может обеспечить политику сдерживания режима президента Путина и поддержать демократические сдвиги в России?
Какая роль Украины в демократических процессах на Востоке Европы?

“Я не вижу никакого будущего для российского государства, если оно не изменится. И чем скорее, тем лучше. Но изменения не могут произойти в пределах этой путинской системы. К слову, я всегда отрицал, что его надо называть президентом. Он диктатор. Сегодняшняя Россия – это единоличная диктатура, которая открыто воплощает все элементы фашистской идеологии, как внутри страны, так и на международной арене. В целом это мафиозная структура, поскольку преданность режима является единственным критерием политической успеваемости в России”, – заявил во время дискуссии Каспаров.

Трансляция дискуссии будет вестись на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на страницах Арсения Яценюка и Киевского форума по безопасности в Facebook, а также на сайте форума.

Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка “Открой Украину” в 2007 году.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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