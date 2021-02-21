 

ЕС может ввести новые санкции против России из-за Навального – МИД Австрии

21.02.2021, 15:46, Новости дня
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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что ЕС примет новые санкции против России в свете последних событий по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом министр сказал изданию Welt.

По словам Шалленберга, этот вопрос будут обсуждать вместе с другими министрами иностранных дел стран–членов ЕС 22 февраля, ранее такое же обсуждение анонсировал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Австрийский министр уверен, что ЕС большинство поддержит ведение точечных санкций против отдельных российских чиновников.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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