Китай снимает запрет на поедание сырых летучих мышей для вакцинированных от COVID-19

21.02.2021, 15:31, Разное

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Министерство здравоохранения Китая объявило о поэтапной отмене ограничений на поедание сырого мяса летучих мышей на территории страны в связи с окончанием эпидемии коронавируса и началом вакцинации. На первом этапе гастрономические ограничения отменят для граждан, вакцинированных от COVID-19.

Летучие мыши составляют важную часть рациона жителей южных провинций Гуандун и Хайнань. Запрет на их употребление в пищу в некоторых городах привел к дефициту продуктов питания и росту цен на продовольствие. Серьёзный удар ограничительные меры нанесли и торговле: экспорт мяса летучих мышей вносил значительный вклад в бюджетные поступления этих провинций. Министр здравоохранения КНР Чэнь Чжу разрешил гражданам снова употреблять любимое блюдо при условии вакцинации и сдачи анального мазка.

«Китайская кухня немыслима без летучей мыши, как она немыслима без риса или лапши. Мы рады поздравить наших сограждан с тем, что они снова смогут вернуться к привычному режиму питания, поскольку коронавирусная эпидемия была нами полностью побеждена. Мы надеемся, что в ближайшее время рестораны Макао и Гонконга снова заполнятся туристами, желающими отведать сахарную гуандунскую летучемышатину», – сказал министр.

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