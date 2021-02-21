 

Жириновский предложить сделать ограничение по весу для россиян

21.02.2021, 15:30, Разное
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Владимир Жириновский предложить в России ограничения по весу для россиян. При этом максимально допустимый вес для простых граждан должен различаться.

Жириновский пояснил, что государство вынуждено тратить больше денег на людей с лишним весом, поскольку им необходимо лечение и диеты. А люди с нормальной массой тела и хорошим самочувствием, по мнению политика, напротив – обделены вниманием власти. В связи с этим он считает важным законодательно ограничить вес граждан 80 килограммами. Глава либерал-демократов добавил, что выступал с этой инициативой ещё семь лет назад.

Для чиновников Владимир Жириновский предложил установить планку в 100 килограммов. Почему для госслужащих нужно сделать такое послабление – парламентарий не пояснил, однако отметил, что зачастую они весят гораздо больше. Политик недоумевает, почему люди так много едят: он считает, что чрезмерно лишний вес может привести к развитию диабета второй и первой степени.

Жириновский уверен, что людей с ожирением нужно лечить и разработать для населения рекомендации по здоровому образу жизни.

Ранее лидер ЛДПР призвал Россию выйти из Совета Европы.. Он пояснил, что созданный при организации Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своими решениями вмешивается в дела государства, что является недопустимой “наглостью”.



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