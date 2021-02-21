В Москве известную блогершу «Инстасмку» облили зеленкой

21.02.2021, 15:10, Новости дня

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В Москве неизвестные напали на блогершу Дарью Зотееву, которая в Instagram назвала себя «Инстасамка», и облили ее зеленкой.

О данном инциденте девушка в слезах рассказала подписчикам в сторис на своей странице в Instagram. По ее словам, неизвестный человек возле офиса в Москве вылил на нее зеленку, а затем скрылся. В зеленке у блогерши оказались лицо, руки, куртка и ботинки. Однако многие подписчики не поверили в правдоподобность истории. Некоторые пользователи предположили, что девушка сама облила себя зеленкой для привлечения внимания и хайпа.

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