В Японии создали ИИ, предсказывающий цунами

21.02.2021, 14:56, Новости дня

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Японцы запустили искусственный интеллект на базе самого мощного в стране компьютера. Его разработали специалисты из Riken и Fujitsu, сообщают источники. У данного ИИ одна сверхважная задача – предсказывать цунами.

Машина с большой точностью прогнозирует сценарии, по которым могут происходить природные катаклизмы, утверждают специалисты. К работе были привлечены ученые из Токийского университета, основным профилем для которых является исследование землетрясений и их последствий.

В результате в компьютер удалось заложить около 20 тысяч различный сценариев, по которым легко определить, каковы будут последствия подземных толчков, возникнет ли ценами, какой силы будет волна и по которому берегу ударит.