 

“Совсем оборзели”: Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы

21.02.2021, 14:36, Разное
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Накануне Министерство юстиции России попросило ЕСПЧ пересмотреть своё требование. В ведомстве считают, что оно не основано на фактах и выходит за рамки компетенции Страсбургского суда. Однако там считают, что жизни Навального за решёткой угрожает опасность.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал требование ЕСПЧ “невиданным хамством” и наглостью. Жириновский считает, что такое решение является вмешательством во внутренние дела страны и недоумевают, как вообще можно указывать независимому государству освобождать каких-либо заключённых после решения суда.

По словам депутата, таких прецедентов в истории ещё не было. Глава либерал-демократов отметил, что подобные требования не предъявляли даже Соединённые Штаты и фашистская Германия.

“Это уже совсем оборзели в Европе. Видимо, у них совсем мозги не работают”, – взорвался политик.

Владимир Жириновский выразил уверенность, что такое требование Россия никогда выполнять не будет. Кроме того, он считает, что поскольку ЕСПЧ был создан при Совете Европы, то Москве следует из него выйти. По мнению Жириновского, вместо общественной организации ЕСПЧ превратился в правовую структуру, которая пытается навязывать другим государствам свою позицию.



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