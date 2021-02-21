В ЛНР заявили, что украинская тяжелая военная техника прибыла в Донбасс

21.02.2021, 14:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили о том, что в Донбасс прибыла тяжелая военная техника украинских военных, в частности, буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б».

По данным пресс-службы, «в зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечено нахождение десяти буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» калибром 152 миллиметра на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное», передает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе, данный факт подтверждают в своем отчете от 20 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Он подчеркнул, что данные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнили в оборонном ведомстве ЛНР.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские силовики открыли минометный огонь по южной окраине Донецка, было выпущено 30 боеприпасов, в том числе 21 мина.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма. РФ неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и РФ в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.