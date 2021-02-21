Шесть стран захотели закупить новейший российский танк «Армата»

21.02.2021, 14:16, Новости дня

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Шесть иностранных стран, которые уже эксплуатируют российские боевые машины, хотят закупить новейший танк РФ Т-14 «Армата» и рассматривают его как основной боевой танк для своих ВС, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Армату» впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. По словам Михеева, ряд стран рассматривают танк «Армата» как основной боевой танк для своих Вооруженных сил. «Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90 – вот задача», – цитирует РИА «Новости» главу РОЭ.

Он также рассказал, что РФ и ОАЭ продолжают сотрудничать в сфере создания боевых машин пехоты. Меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года в ходе выставки вооружений IDEX-2015. В последствие Михеев заявил, что данный проект временно заморожен, так как ОАЭ изъявили желание создать ее полностью своими силами.

«Она жива (работа над российско-эмиратской БМП – прим. ВЗГЛЯД), проводятся консультации, но мы видим, что за последние пять лет наши партнеры создали свой индустриальный кластер, сформировали компетенции по производству различных платформ гусеничной и колесной техники, поэтому мы сегодня в тесном контакте по различным компонентам сотрудничества», – сказал глава РОЭ.

Он пояснил, что государственный спецэкспортер обсуждает вопросы оснащения эмиратских боевых машин в том числе БМП Nimr российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.

Кроме того, Михеев сообщил, что РФ в 2020 году заключила контракты на поставку вооружений в страны Африки на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Ранее разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы РФ начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии.

Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего.