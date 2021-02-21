 

Порошенко поддержал введение санкций против Медведчука

21.02.2021, 14:16, Новости дня
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Экс-президент Украины Петр Порошенко поддержал введение санкций СНБО против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий, указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны», – приводится заявление Порошенко на сайте партии «Европейская солидарность».  

Кроме того, экс-президент заявил, что ожидает от СБУ и Генпрокуратуры Украины «немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции».

«А именно – представление в суд об избрании меры пресечения, не может быть иным, чем арест», – сообщил Порошенко.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях.

Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.



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