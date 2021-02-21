От бегущего Гудкова до игривого Дорна: дайджест fashion-новостей недели

21.02.2021, 14:14, Разное

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TAG Heuer и Porsche

TAG Heuer и Porsche объявили о начале долгосрочного стратегического партнерства. В честь начала партнерства двух брендов были представлены новые часы TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph. “У TAG Heuer и Porsche, несомненно, общая история и общие ценности, но что еще более важно – у нас общий подход. Как и Porsche, в душе мы революционеры и всегда стремимся к максимально высокой производительности”, – отмечает Фредерик Арно, исполнительный директор TAG Heuer.

Zenith

Швейцарская часовая мануфактура Zenith представила новую модель Chronomaster Sport, объединившую характер El Primero A386, форму Chronomaster De Luca и высокую производительность калибра El Primero. Хронограф представлен в стальном корпусе диаметром 41 мм с кнопками типа “помпа”. Ярким отличием Chronomaster Sport от предшественников является полированный черный керамический безель, образующий яркий контраст с 10-секундной шкалой. Модель предлагается в двух вариантах: версии с черным и белым циферблатом оснащены трехцветными счетчиками El Primero синего, антрацитового и светло-серого цветов.

De Beers

Ювелирная компания De Beers отмечает начало 2021 года запуском новых обучающих видеоматериалов. В серии из восьми частей говориться о ключевых областях, которые заинтересуют каждого возможного покупателя бриллиантов. Среди них – “Краткая история бриллиантов”, “Талисманы природы”, “Основные знания, необходимые при покупке бриллиантов”, “Знаменитая четвёрка”, “Формы бриллиантов”, “Многоцветные бриллианты”, “Этичное отношение и устойчивость”, а также “Уход за бриллиантами”. Серия доступна в IGTV De Beers – @debeersofficial.

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Публикация от De Beers (@debeersofficial)

Hamilton

В 1957 году компания Hamilton создала электрические часы Ventura, отличающиеся треугольным корпусом и изображением электрического импульса через весь циферблат. Неординарный дизайн обретает еще более футуристическую форму в модели Ventura Elvis80 Skeleton – с гладким, эргономичным корпусом Elvis80, названным в честь самого известного поклонника Ventura, Элвиса Пресли. Автоматические, а не электрические часы Ventura Elvis80 Skeleton со скелетонизированным циферблатом открывают взгляду детали механизма H-10-S с запасом хода 80 часов и декоративной отделкой Côtes de Genève.

LEGO и Universal Music Group

Компания LEGO GROUP совместно с Universal Music Group представила новое музыкальное мобильное приложение и линейку наборов LEGO VIDIYO. Первой в русскоязычном каталоге станет песня Ивана Дорна. Он будет регулярно рассказывать детям и родителям, как можно вместе делать музыкальное видео в приложении. Блогер Катя Адушкина, в свою очередь, расскажет самым маленьким пользователям Интернета о всех преимуществах LEGO VIDIYO, вовлекая их в мир креатива и полета фантазии.

Geox

Новая коллекция верхней одежды Geox — гимн женственности, романтике, легкости и свободе. Вооружившись богатой палитрой красок и материалов, итальянские дизайнеры создали модели, вносящие свежую струю в традиционный весенний гардероб. Среди них – ультралегкие пуховики приталенного силуэта и стеганые куртки с инновационным экологичным утеплителем EcologicWarm, плащи в английском стиле с трендовой панамой в комплекте и легкие пальто с рукавами три четверти, тренчи с нетривиальным выбором материалов для подкладки и многое другое.

JYSK

Порадовать близких и, при этом, не потратить последние силы на поиск подарков к 23 февраля поможет сеть магазинов JYSK. В ассортименте датского бренда представлено множество полезных товаров для дома и для себя-любимых – от подставки для ноутбука Mern и настольной лампы Patrik до халатов из 100% хлопка Tibro от Kronborg.

Adidas

Бренд представил креативный ролик “Бегом заряжаться”, вдохновленный запуском ULTRABOOST 21 – обновленной модели линии беговых кроссовок, выполненной в смелом дизайне при использовании современных технологий. Главными героями кампании стали Александр Гудков, российский телеведущий, актер и автор сюжетов “Чикен Карри”, и Катя Адушкина, видеоблогер, танцор и певица.

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