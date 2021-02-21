Россиянам рассказали о мерах профилактики птичьего гриппа

21.02.2021, 14:04, Разное

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Врач Георгий Викулов в ходе интервью рассказал, какие профилактические меры необходимо предпринимать, чтобы уберечься от птичьего гриппа. По его словам, необходимо перестать употреблять сырые яйца и недостаточно хорошо обработанное мясо.

Если человек увлекается охотой, то потенциально он может проконтактировать с источником инфекции. Сейчас специализированные органы должны уделять особое внимание появлению новых штаммов птичьего гриппа, чтобы была возможность принять своевременные меры. Находясь за границей, лучше не употреблять в пищу непроверенную еду.

Ученые должны секвенировать новые штаммы и сравнивать с эталонными. Важно оценить эффективность имеющихся методов диагностики и проводимой противовирусной терапии.

Медик отметил, что у людей, которые заразились данным вирусом, наблюдается довольно высокая смертность. В связи с этим необходимо тщательно беречь себя и придерживаться всех доступных мер профилактики.

Источник: mir24.tv