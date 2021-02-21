Ученые рассказали, может ли недосып менять структуру мозга

21.02.2021, 14:04, Разное

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Качество сна влияет на здоровье человека и функционирование всех систем организма. Хроническая недостаточность сна может приводить даже к изменениям в структуре мозга.

Норвежские нейробиологи изучали последствия одной бессонной ночи и пришли к печальным выводам. Для эксперимента был отобран 21 добровольцев для прохождения тестов диффузионно-тензорной визуализации (ДТВ). Такая методика помогает оценить диффузию молекул воды вдоль миелиновой оболочки нервных волокон. Так специалисты могут узнать информацию о взаимосвязях между отделами головного мозга и целостности проводящих путей.

На протяжении 23 часов участники бодрствовали. Они не употребляли спиртные напитки, кофе и никотин в период опытов, до ДТВ им было запрещено и есть. Как выяснилось, отсутствие сна привело к значительным преобразованиям белого вещества внутри мозга. Изменение связали с фракционной анизотропией (ФА)– величины, показывающей организацию структуры мозга. Сама структура зависит от числа и ориентации проводящих путей белого вещества. Преобразования связали с «деградацией связанностей сетей» в мозге во всех частях, потому после бессонной ночи люди не могут собраться с мыслями, тело невозможно контролировать.

Ученые отметили, что пока не поняли, обратим ли такой ущерб. Вероятно, длительный сон следующей ночи сможет восстановить показатели ФА. Имеется и вопрос того, насколько факторы способствуют подобным сдвигам в структуре мозга. Торбьерн Эльвсошаген, автор работы, считает, что эффект одной бессонной ночи вполне обратим и кратковременный, но хроническая недостаточность сна может приводить к продолжительным изменениям в структуре мозга.

Источник: www.popmech.ru