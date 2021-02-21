Канадский электрический седан появится на мировом авторынке

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21.02.2021, 14:02, Новости дня
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Известный бренд Maple Majestic анонсировал скорое появление нового электрокара для мирового рынка.

Автомобиль не обладает внушительными габаритами, однако это не помешало разработчикам применить увеличенный клиренс и пневматическую подвеску. Кузов новинки стал обтекаемым, за счет чего существенно сокращается сопротивление воздуха для повышенной динамики. Электрический седан от бренда Maple Majestic окажется крайне экономичным и комфортным для перевозки.

В целом, кузов имеет более округлую форму, благодаря чему процесс парковки не вызовет сложностей даже у не опытных водителей. Пока уровень производительности и запас хода нового электрокара Maple Majestic умалчивается до официальной презентации.



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