Спорткар Nissan GT-R нового поколения частично рассекретили

21.02.2021, 14:02, Новости дня

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Японский автомобильный гигант Nissan в скором времени выпустит обновленный спорткар Nissan GT-R.

Главным достоинством транспортного средства называют использование стартер-генератора, благодаря которому мощность существенно увеличится. Вместе с тем под капотом сохранят прежний 3,8-литровый бензиновый агрегат с турбиной. С учетом примененных особенностей автомобиль станет более экономичным. Кроме того, выход в продажу GT-R новой генерации будет осуществляться до конца 2024 года, а далее начнут действовать усиленные экологические нормы.

В прошлом году японский бренд продал на рынке РФ около 56,3 тысяч автомобилей, что на 13% уступает тем показателям, которые достигли в 2019 году. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году удастся восполнить прежние объемы сделок.