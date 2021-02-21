 

Вакцина Pfizer останавливает передачу коронавируса почти на 90% – Spiegel

21.02.2021, 13:58, Новости дня
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Вакцина от компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса. Об этом свидетельствует исследование, проведенное совместно с министерством здравоохранения Израиля, пишет Spiegel.

Официально результаты исследования еще не опубликованы в специализированных изданиях, потому представители BioNTech и Pfizer его не комментируют.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

Украина в рамках механизма COVAX получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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