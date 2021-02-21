Оптовая цена электроэнергии в 2020 году не давала возможности ТЭС закупать дополнительные объемы угля – Саква

21.02.2021, 13:58, Новости дня

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Средневзвешенная оптовая цена электроэнергии на “рынке на сутки вперед”) в 2020 году была заниженной и не давала возможности тепловым электростанциям закупать дополнительные объемы угля, чтобы заместить производство на блоках АЭС, находившиеся в затяжных ремонтах. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета “Донбассэнерго” Юрий Саква.

“Средневзвешенные цены на РCD в ОЭС Украины в 2020 году составили: первое полугодие – 1301 грн / МВт-ч, второе полугодие – 1398 грн / МВт-ч. Были ли эти цены на электричество ТЭС достаточными, чтобы закупить дополнительное угля для замещения производства электроэнергии блоков АЭС? Однозначный ответ – нет”, – сообщил эксперт.

Он отметил, что угля собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива.

“Максимальная предельная цена угля для закупки по импорту в такой цене на электричество составляет примерно 1100 грн/т, или ~40 $/т (на калорийность 6000 и без затрат на доставку/фрахт до границы, перевалку, и расходов на доставку к ТЭС по железной дороге). Зато на API2 и API4 в 4-м квартале 2020-го – 1-м квартале 2021-го цена на уголь колебалась в диапазоне $65–70 за тонну “, – пояснил он.

Поэтому искусственно заниженные цены на РСВ не позволяли тепловым станциям закупать импортный уголь, чтобы компенсировать падение производства электроэнергии на АЭС, которое произошло в четвертом кввартале 2020 году, отметил он, что и стало причиной резкого уменьшения запасов угля на складах генерирующих компаний.

“При такой цене на РСВ тепловая генерация не могла купить уголь по импорту”, – подытожил эксперт.

https://www.facebook.com/yuri.sakva/posts/3779790232099500

15 января нардеп от “Батьківщини”, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании “Центрэнерго” остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

18 января “Укрэнерго” предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, пишет “РБК-Украина”.

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